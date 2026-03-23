Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrradunfall mit LKW - Seniorin leicht verletzt

Lingen (ots)

Am Montag gegen 10:15 Uhr, kam es in Lingen auf der Josefstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem LKW (Betonmischer).

Eine 84-jährige Frau befuhr den Radweg der Josefstraße entgegen der Fahrtrichtung Lengericher Straße. Etwa 20 Meter vor dem Überweg einer Ampel wollte sie nach rechts abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein 58-jähriger LKW-Fahrer die Lengericher Straße stadteinwärts und bog an der Ampel nach rechts auf die Josefstraße ab.

Im Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem LKW und der Radfahrerin. Die 84-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

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