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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrradunfall mit LKW - Seniorin leicht verletzt

Lingen (ots)

Am Montag gegen 10:15 Uhr, kam es in Lingen auf der Josefstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem LKW (Betonmischer).

Eine 84-jährige Frau befuhr den Radweg der Josefstraße entgegen der Fahrtrichtung Lengericher Straße. Etwa 20 Meter vor dem Überweg einer Ampel wollte sie nach rechts abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein 58-jähriger LKW-Fahrer die Lengericher Straße stadteinwärts und bog an der Ampel nach rechts auf die Josefstraße ab.

Im Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem LKW und der Radfahrerin. Die 84-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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