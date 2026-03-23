Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Fahrradunfall mit LKW - Seniorin leicht verletzt
Lingen (ots)
Am Montag gegen 10:15 Uhr, kam es in Lingen auf der Josefstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem LKW (Betonmischer).
Eine 84-jährige Frau befuhr den Radweg der Josefstraße entgegen der Fahrtrichtung Lengericher Straße. Etwa 20 Meter vor dem Überweg einer Ampel wollte sie nach rechts abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein 58-jähriger LKW-Fahrer die Lengericher Straße stadteinwärts und bog an der Ampel nach rechts auf die Josefstraße ab.
Im Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem LKW und der Radfahrerin. Die 84-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell