Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf REWE-Parkplatz - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Heute kam es zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeughalter hatte seinen dunkelblauen Audi A6 dort abgestellt und als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen in Form von Kratzern am Kofferraum sowie am rechten hinteren Kotflügel fest. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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