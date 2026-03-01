POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 28.02./01.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Brand eines Wohnhauses Am Samstag, den 28.02.2026, gegen 21:14 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Zwei-Parteien-Haus. Ein 44-Jähriger Bewohner wurde hierbei schwer verletzt und mit Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Neben der Polizei war die Psychosoziale Notfallversorgung sowie die Freiwillige Feuerwehr Lohne mit 50 ...

