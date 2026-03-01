PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand eines Wohnhauses

Am Samstag, den 28.02.2026, gegen 21:14 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Zwei-Parteien-Haus. Ein 44-Jähriger Bewohner wurde hierbei schwer verletzt und mit Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Neben der Polizei war die Psychosoziale Notfallversorgung sowie die Freiwillige Feuerwehr Lohne mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Diese löschte den Brand. Das Wohnhaus ist derzeit nicht weiter bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf 200.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 28.02.2026, zwischen 13:30 Uhr und 17:40 Uhr, kam es in Vechta auf einem Parkplatz an der Willohstraße, gegenüber einer dort befindlichen Schule, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte den ordnungsgemäß parkenden PKW der Geschädigten. Der Fahrzeugführer verließ die Verkehrsunfallörtlichkeit ohne die Schadensregulierung zu veranlassen. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden (04441 - 9430).

Lohne - Urkundenfälschung; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27.02.2026, gegen 14:20 Uhr, konnte ein 51-jähriger Lohner Pkw-Fahrer auf der Brinkstraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der vorgezeigte Führerschein stellte eine Totalfälschung dar. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 14:35 Uhr konnten die Beamten den Fahrzeugführer erneut mit dem Pkw auf der Landwehrstraße fahrend antreffen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 27.02.2026, zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Pfarrhof in Dinklage zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgeparkter Pkw wurde durch eine bislang unbekannte Person beim Ein- bzw. Ausparken touchiert. Der/die unbekannte Fahrzeugführer/in entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden und dessen Regulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden (04441 - 9430).

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

