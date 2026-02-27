Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Sonntag, 22. Februar 2026 00:00 bis Mittwoch, 25. Februar 2026 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Stoppelmarkt. Sie versuchten sich gewaltsam Zugang zum dortigen Haus zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. Februar 2026 in der Zeit zwischen 21:00 Uhr bis 22:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Smart Forfour in rot/schwarz. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Vogtstraße abgestellt worden. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Donnerstag, 26. Februar 2026 gegen 11:18 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen verunfallten Pkw in der Straße Weidenweg. Ein 62-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Fahrzeug den Weidenweg und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum und erlitt schwerste Verletzungen. Der 62-Jährige wurde noch vor Ort reanimiert, erlag jedoch wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 23. Februar 2026 in der Zeit zwischen 07:15 Uhr bis 16:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Polo, welcher auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Straße Hinnenkamper Kirchweg abgestellt worden war. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell