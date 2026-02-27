POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

+++ Wanderausstellung "Gemeinsam gegen Rechtsextremismus" im Forum Friesoythe +++

Von Mittwoch, den 05.03.2026 bis Freitag, den 13.03.2026, gastiert die Wanderausstellung des niedersächsischen Verfassungsschutzes "Gemeinsam gegen Rechtsextremismus" im Forum Friesoythe, begleitet durch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat der Stadt Friesoythe.

Demokratieförderung lautet der gemeinsame Bildungs- und Präventionsauftrag, der die Institution Schule mit der Polizei in einer kooperativen Aufgabe verbindet, um das Fundament einer offenen und rechtsstaatlichen Gesellschaft zu stärken.

Diese Stärkung der demokratischen Werte und die Prävention gegen den Extremismus sind zentrale Aufgaben moderner Bildungsarbeit.

Die Wanderausstellung greift diesen Auftrag auf und informiert über die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, ebenso wie über seine Ziele, Taktiken und Strategien.

Wer extremistischen Erscheinungsformen begegnen will, muss deren Auftreten, die Inhalte und Absichten verstehen und erkennen.

Zielgruppe dieser Wanderausstellung sind die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 10, die nach Anmeldung in ca. 90 Minuten durch zwei Mitarbeitende der Prävention des Verfassungsschutzes Niedersachsen durch die Ausstellung begleitet werden.

Inhaltlich werden die jüngeren Entwicklungen der rechtsextremistischen Szene filmisch dargestellt, bevor schwerpunktmäßig die Werbemethoden handelnder Akteure gezeigt werden. Im Ergebnis soll eine Sensibilisierung im Umgang mit den Medien erreicht werden, die insbesondere die Zielgruppe der jungen Menschen betrifft. Zugleich zeigt die Ausstellung Möglichkeiten zur Gegenwehr und Prävention.

