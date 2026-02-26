Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Abfall widerrechtlich entsorgt Bereits am Freitag, den 20.02.2026, bemerkte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin im Bereich der Dinklager Straße, wie zwei Personen Abfall in einem Gebüsch entsorgten und verständigte daraufhin die Polizei. Es konnten eine 48-jährige Frau aus Lohne und ein 53-jähriger Mann aus Lohne angetroffen und kontrolliert werden. Sie wurden aufgefordert, den ...

mehr