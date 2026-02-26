Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Lastrup - Brand einer Hecke
Am Mittwoch, 25. Februar 2026 gegen 17:29 Uhr kam es zu einem Brand einer Hecke in der Straße Am Sportplatz. Ein Anwohner verbrannte Hausmüll im Garten, hierdurch geriet eine an das Grundstück angrenzende Hecke in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lastrup gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.
