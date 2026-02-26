Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Visbek - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 25. Februar 2026 in der Zeit zwischen 06:30 Uhr bis 11:30 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Erlte. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 23. Februar 2026 15:00 Uhr bis Dienstag, 24. Februar 2026 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen Gartenzaun in der Straße Am Pfarrhof. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 25. Februar 2026 gegen 12:53 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Bohmte mit seinem Leichtkraftrad die Hunteburger Straße. Eine vorausfahrende 80-jährige Frau aus Damme beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Während sich die 80-Jährige mit ihrem Pkw im Abbiegevorgang befand, beabsichtigte der 72-Jährige die wartenden Fahrzeuge zu überholen und kollidierte mit dem abbiegenden Pkw. Der 72-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. Februar 2026 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis 19:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW in schwarz. Der Pkw war in der Lindenstraße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 250,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

