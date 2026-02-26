Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Brand einer Hecke Am Mittwoch, 25. Februar 2026 gegen 17:29 Uhr kam es zu einem Brand einer Hecke in der Straße Am Sportplatz. Ein Anwohner verbrannte Hausmüll im Garten, hierdurch geriet eine an das Grundstück angrenzende Hecke in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lastrup gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Rückfragen bitte an: ...

