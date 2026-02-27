Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Februar 2026 23:30 Uhr bis Freitag, 27. Februar 2026 00:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Blumenstraße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurden sie durch einen Anwohner gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25. Februar 2026 20:00 Uhr bis Donnerstag, 26. Februar 2026 07:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mitsubishi Pajero/Montero in schwarz, welcher auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt worden war. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell