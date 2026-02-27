PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Februar 2026 23:30 Uhr bis Freitag, 27. Februar 2026 00:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Blumenstraße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurden sie durch einen Anwohner gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25. Februar 2026 20:00 Uhr bis Donnerstag, 26. Februar 2026 07:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mitsubishi Pajero/Montero in schwarz, welcher auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt worden war. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:11

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherung / Kennzeichenmissbrauch Am Donnerstag, 26. Februar 2026 gegen 16:50 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei Löningen einen 31-jährigen Mann aus Badbergen, welcher mit seinem Pkw die Bunner Landstraße befuhr. Es stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgestellt worden waren. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:27

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - +++ Wanderausstellung "Gemeinsam gegen Rechtsextremismus" im Forum Friesoythe +++ Von Mittwoch, den 05.03.2026 bis Freitag, den 13.03.2026, gastiert die Wanderausstellung des niedersächsischen Verfassungsschutzes "Gemeinsam gegen Rechtsextremismus" im Forum Friesoythe, begleitet durch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:08

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Einbruch in Wohnhaus Am Mittwoch, 25. Februar 2026 in der Zeit zwischen 06:30 Uhr bis 11:30 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Erlte. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren