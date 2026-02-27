Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherung / Kennzeichenmissbrauch

Am Donnerstag, 26. Februar 2026 gegen 16:50 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei Löningen einen 31-jährigen Mann aus Badbergen, welcher mit seinem Pkw die Bunner Landstraße befuhr. Es stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgestellt worden waren. Zudem waren die Kennzeichen entstempelt. Für das Fahrzeug bestand zudem kein Versicherungsschutz. Der 31-Jährige war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, Kennzeichen wurden sichergestellt.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. Februar 2026 gegen 09:28 Uhr beobachtete die Geschädigte wie ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren geparkten Pkw, einen VW Touran in braun, im Vorbeifahren beschädigte. Der Pkw war an der Lange Straße abgestellt worden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

