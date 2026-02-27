POL-BOR: Bocholt-Stenern - Einbruch in Einfamilienhaus
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt-Stenern, Sauerbruchstraße;
Tatzeit: 26.02.2026, zwischen 16.30 Uhr und 21.50 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Sauerbruchstraße in Bocholt-Stenern. Donnerstagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 21.50 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und technisches Gerät. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell