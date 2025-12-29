PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Renault kommt bei Straßenglätte auf Fahrzeugseite zum Liegen -#polsiwi

POL-SI: Renault kommt bei Straßenglätte auf Fahrzeugseite zum Liegen -#polsiwi
  • Bild-Infos
  • Download

Freudenberg-Plittershagen (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (28. Dezember) ist es infolge Fahrbahnglätte zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K 1 bei Plittershagen gekommen. Hierbei wurde ein 41-jähriger Mann verletzt.

Gegen 18:40 Uhr befuhr der 41-Jährige mit seinem Renault die Plittershagener Straße aus Richtung der Klärwerke kommend in Richtung Plittershagen.

Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Mann aufgrund Fahrbahnglätte die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den steilen Böschungsbereich. Hier kippte der Renault auf die Fahrerseite und rutschte noch mehrere Meter auf der Fahrbahn weiter. Der 41-Jährige konnte sich selbständig aus dem Auto befreien, musste aber anschließend verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 5.000 Euro liegen. Der Renault musste in der Folge durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Unfallaufnahme vor Ort ergab, dass der Wagen mit intakten Winterreifen ausgerüstet war. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:53

    POL-SI: Eindringling klaut Mischpult aus Kirche -#polsiwi

    Wilnsdorf-Wilgersdorf (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage ist es zu einem Diebstahl aus der evangelischen Kirche in Wilgersdorf in der Straße Dornhecke gekommen. Der Täter hatte es offenbar auf ein Mischpult abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen männlichen Täter handeln, der sich am Donnerstagmorgen (25. Dezember) unbefugt Zutritt über die Nebeneingangstür der Kirche verschafft hatte. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:50

    POL-SI: Diebe klauen Diesel und diverse Werkzeuge samt einer Rüttelplatte -#polsiwi

    Hilchenbach-Lützel (ots) - Unbekannte hatten es auf die Baustelle rund um das Lokal oberhalb des Skihangs in Lützel abgesehen. In der Zeit zwischen Freitagabend (26. Dezember; 22:00 Uhr) und dem Samstagmorgen (08:00 Uhr) haben die Täter einen von mehreren vor Ort befindlichen Baucontainern aufgebrochen. Als die Arbeiten vor Ort am Samstagmorgen wieder aufgenommen ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:48

    POL-SI: Versuchter Einbruch in "Gelbe Villa" -#polsiwi

    Kreuztal (ots) - Zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) ist es zu einem Einbruchversuch in die sogenannte "Gelbe Villa" in Dreslers Park gekommen. Spaziergängern fiel am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages eine eingeschlagene Türscheibe auf. Die hinzugezogene Polizei konnte vor Ort feststellen, dass ein Fensterelement in Höhe des Türgriffs eingeschlagen wurde. Der oder die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren