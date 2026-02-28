PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 27.-28.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag gegen 13:55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Garreler, mit seinem Ford Galaxy, die Stedingsmühler Straße in Molbergen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass das Fahrzeug ohne einen entsprechenden Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Die amtlichen Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt mit dem besagten Fahrzeug untersagt.

Cloppenburg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Freitag gegen 16:20 Uhr verliert der bislang unbekannte Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW auf der Emsstraße in Cloppenburg und kollidiert anschließend mit einem Stabmattenzaun des dortigen Sportgeländes. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Leszinski, PHK

