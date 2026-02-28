POL-CLP: PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Februar 2026 23:30 Uhr bis Freitag, 27. Februar 2026 00:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Blumenstraße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurden sie durch einen Anwohner gestört und flüchteten in unbekannte ...

