Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

   --- Fehlanzeige ---

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

  • 27.02.2026 – 12:13

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit zwischen Sonntag, 22. Februar 2026 00:00 bis Mittwoch, 25. Februar 2026 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Stoppelmarkt. Sie versuchten sich gewaltsam Zugang zum dortigen Haus zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:12

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Februar 2026 23:30 Uhr bis Freitag, 27. Februar 2026 00:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Blumenstraße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurden sie durch einen Anwohner gestört und flüchteten in unbekannte ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:11

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherung / Kennzeichenmissbrauch Am Donnerstag, 26. Februar 2026 gegen 16:50 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei Löningen einen 31-jährigen Mann aus Badbergen, welcher mit seinem Pkw die Bunner Landstraße befuhr. Es stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgestellt worden waren. ...

    mehr
