HZA-MD: Der Schmuggler lässt das Schmuggeln nicht / Hauptzollamt Magdeburg verhindert Zigarettenschmuggel auf der A 2

Magdeburger Zöllnerinnen und Zöllner vereitelten den Schmuggel von mehr als 51 Tausend Zigaretten auf der Bundesautobahn 2 und verhinderten somit einen Steuerschaden in Höhe von rund 10.600 Euro. Der Täter ist nicht zum ersten Mal beim Zoll auffällig geworden.

Bereits am 30. Januar 2026 erwies sich die Bundesautobahn 2 erneut als beliebte Schmuggelroute. An diesem Tag unterzogen Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Magdeburg einen PKW mit polnischen Kennzeichen bei Magdeburg in Fahrtrichtung Hannover einer Kontrolle.

"Die Kolleginnen und Kollegen der KEV konnten bei ihrer Kontrolle im Fahrzeug insgesamt 51.120 Zigaretten feststellen. Diese waren zum Teil mit polnischen Steuerzeichen oder ohne jegliche Steuerzeichen versehen. Anhand der Indizien ist von gefälschten Waren auszugehen." teilt Sebastian Schultz, Pressesprecher des Hauptzollamts Magdeburg mit.

Wie sich im Verlauf der Kontrolle herausstellte, ist der Täter nicht zum ersten Mal beim Zoll auffällig geworden.

"Durch einen Datenabgleich konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer bereits vor rund zwei Jahren schon einmal ins Visier der Zöllner geraten ist. Auch damals schmuggelte der polnische Staatsangehörige Zigaretten aus Polen nach Deutschland." so Schultz weiter.

Gegen den Täter wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hannover übernommen. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf rund 10.600 Euro.

