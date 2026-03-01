PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, 28. Februar 2026 zwischen 14:45 Uhr und 21:08 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Dwergter Straße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurde Schmuck in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Sachbeschädigung an Einzelhandelsgeschäft

In der Zeit zwischen Freitag, 27.02.2026 20:00 Uhr und Samstag, 28.02.2026 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe eines Einzelhandelsgeschäftes in der Lange Straße. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432-803840 entgegen.

Garrel- Verkehrsunfall unter Einfluss von alkoholischen Getränken

Am Samstag, 28.02.2026 19:20 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Hauptstraße mit drei beteiligten Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten bei dem verursachenden Fahrzeugführer (32 Jahre aus Garrel) Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmen. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,19 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Beim Verkehrsunfall wurden insgesamt 4 Personen leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Landwehr, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

