Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Packstation aufgebrochen

Greven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (05.04) hat eine Zeugin gegen 03.30 Uhr beobachtet, wie drei Unbekannte versucht haben, eine Packstation aufzubrechen. Diese befindet sich an der Kardinal-von-Galen-Straße auf einem Discounterparkplatz.

Die Zeugin rief umgehend die Polizei und meldete dies. Die eingesetzten Beamten konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung die Personen nicht mehr antreffen. Eine genaue Personenbeschreibung der Unbekannten liegt der Polizei nicht vor. An der Packstation konnten erhebliche Beschädigungen festgestellt werden, es sind jedoch keine Fächer aufgebrochen worden.

Der Sachschaden wird auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem Sachverhalt. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Greven unter 02571/928-4455 in Verbindung zu setzen.

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