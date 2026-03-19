POL-BI: Polizei sucht beteiligten E-Scooter-Fahrer
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Brackwede - Die Ermittler des Verkehrskommissariat 1 suchen den männlichen Fahrer eines orangen E-Scooters, der am Dienstag, 17.03.2026, an der Kreuzung Berliner Straße und Stadtring durch einen Anstoß einen Fußgänger verletzt haben soll.
Ein 27-jähriger Bielefelder wartete als Fußgänger gegen 18:10 Uhr an der genannten Kreuzung auf ein grünes Ampelsignal. Zeitgleich soll eine männliche Person mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Berliner Straße in Richtung Südring gefahren sein. Dabei soll er mit dem Lenker gegen den 27-Jährigen gestoßen sein.
Bei der Aufnahme einer Verkehrsunfallanzeige berichtete der Bielefelder auf der Polizeiwache Süd, dass der Scooter-Fahrer ohne anzuhalten weitergefahren sei und er ein Foto gemacht habe. Er habe Schmerzen und gilt als Leichtverletzt.
Die Personenbeschreibung:
Die männliche Person war komplett schwarz gekleidet. Er trug weiße Turnschuhe, einen schwarzen Rucksack mit einem weißen Logo sowie weiße Over-Ear-Kopfhörer.
Der benutzte E-Scooter war orange. Der Lenker und die Lenkerstange waren schwarz.
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