Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Diebstahl einer Goldkette - mit Präventionsangebot

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Als Dank für eine Auskunft überreichte eine Trickdiebin am Dienstag 17.03.2026, einer Passantin zwei goldfarbene Ketten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen schwarzen Audi, der mit zwei Frauen und einer Person als Fahrer besetzt war.

Die 50-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 15:30 Uhr vor dem Landgericht an der Kreuzung Detmolder Straße und Niederwall auf. Plötzlich hielt ein schwarzer Audi an. Eine Frau auf dem Beifahrersitz fragte sie nach dem Weg zu einem Bielefelder Krankenhaus, weil eine Angehörige dort liegen sollte.

Die Unbekannte auf dem Beifahrersitz bedankte sich für die Auskunft mit zwei goldenen Halsketten, die sie der 50-Jährigen direkt anlegte. Dafür beugte sie sich hinunter und leicht in den Pkw. Erst später bemerkte die Bielefelderin, dass ihre eigene Halskette gestohlen wurde.

Die Frau beschrieb, dass die tatverdächtige Frau auf dem Beifahrersitz auffällige Goldzähne besaß und ebenso wie die Frau auf dem Rücksitz des schwarzen Audi ein Kopftuch trug.

Die Polizei warnt:

Aufgrund einer Häufung von Schmuckdiebstählen in den vergangenen Tagen, appelliert die Polizei, bei einer Ansprache durch fremde Menschen äußerst sensibel zu sein und auf seine Wertgegenstände zu achten. Auffällig wirkt, dass die Täterinnen und Täter zuletzt sehr viele Bielefelder Opfer mit einem augenscheinlichen Migrationshintergrund ansprachen.

Bleiben Sie immer aufmerksam und hinterfragen, warum gerade Sie angesprochen werden. Denken Sie daran, dass Trickdiebe mit unterschiedlichen Maschen die Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit ihrer Opfer ausnutzen.

Besonders gefährlich dürften Situationen sein, wo Unbekannte das Gespräch auf Schmuck lenken oder Goldschmuck - der bislang immer günstiger Modeschmuck war - tauschen oder verschenken wollen.

Wenn Sie sich, insbesondere auch als älterer Mensch, unwohl durch das Ansprechen und Bedrängen von unbekannten Personen fühlen, machen Sie durch laute Hilferufe andere auf Ihre Situation aufmerksam. Versuchen Sie selbst keine Konfrontation, wenn Ihnen Schmuck gestohlen wird. Informieren Sie sofort die Polizei unter dem Notruf 110, wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind.

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