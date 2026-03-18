Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Polizist hat zahlreiche Messer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Dienstag, 17.03.2026, meldeten Zeugen einen verdächtigen Mann, der sich an der Hansestraße als Polizist ausgab. Zahlreiche Gegenstände wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 16:45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich ein vermeintlicher Polizist auf einem Parkplatz an der Hansestraße aufhalten würde. Als der beschriebene Mann die alarmierten Polizisten erblickte, versuchte er zunächst zu Fuß zu entkommen. Die Beamten stellten den 53-jährigen Bielefelder aber im Nahbereich. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit "Polizei"-Schriftzug und eine Jacke mit einem Funkgerät am Kragen. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten mehrere versteckte Messer und mehrere Flaschen Pfefferspray sicher.

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seines Dacia Sandero stellten die Beamten weiteres Polizei-Equipment sicher. Darunter befand sich ein funktionsfähiges Blaulicht, ein Funkgerät am Armaturenbrett, ein Basecap und eine Schutzweste mit "Polizei"-Schriftzug, Polizei-Absperrband, Verkehrsleitkegel, Hoheitszeichen der Bundespolizei und des Bundeskriminalamts sowie diverse weitere Flaschen Pfefferspray, Messer, eine Machete, einen Schlagstock und ein Holzschwert.

Des Weiteren fiel der 53-jährige Bielefelder bei seiner Kontrolle durch einen starken Redefluss und ein unkoordiniertes Bewegungsbild auf. Daher wurde ihm auf der Polizeiwache Süd eine Blutprobe entnommen. Diese wird hinsichtlich berauschender Substanzen untersucht. Die Ermittlungen zum Verdacht der Amtsanmaßung, Verstößen gegen das Waffengesetz und dem Fahren unter Drogeneinfluss dauern an.

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