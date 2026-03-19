Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Autofahrer übersehen Fußgänger

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 18.03.2026, übersahen zwei Autofahrer beim Abbiegen Fußgänger und kollidierten mit ihnen. Sie erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 10:05 Uhr befuhr eine 88-jährige Bielefelderin mit einem Golf Plus die Wertherstraße in Richtung Innenstadt. Als sie in die Grünstraße einbog, übersah sie eine 58-jährige Bielefelderin, die auf dem Gehweg der Wertherstraße in Richtung stadtauswärts ging. Durch den Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Golffahrerin gab an, dass sie durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde und der im Schatten liegende Teil des Gehweges schlecht zu erkennen war.

Ein 78-jähriger Bielefelder befuhr zudem gegen 12:40 Uhr mit einem Mazda 3 die Teutoburger Straße und bog nach links auf die Detmolder Straße ein. Dabei übersah er eine 72-jährige Bielefelderin, welche die Detmolder Straße zu Fuß überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte sie und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort versorgt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

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