Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach 33 Jahren Wachdienst ist Stefan Hippe der Bezirksdienstbeamte in Sieker

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker- Polizeihauptkommissar Stefan Hippe ist dem Bielefelder Osten treu geblieben. Seit Oktober 2026 ist er, nach 33 Jahre im Wach und Wechseldienst, als Bezirksdienstbeamter unterwegs und hat den Bezirk von Hans-Peter Röhner übernommen, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

PHK Stefan Hippe ist es besonders wichtig, nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu arbeiten und ein vertrauensvoller Ansprechpartner im Stadtteil zu sein. "Ich versuche in Sieker die Welt zu Fuß, mit dem Rad und mit dem Roller sicherer zu machen und so möglichst für viele Bürger sowie Geschäftsleute ansprechbar zu sein. Des Weiteren möchte ich so oft wie möglich an den Schulen und Kitas im Bereich stehen und mich dort für einen sicheren Schulweg einsetzen. Ich werde aktiv zur Sicherheit im Bezirk beitragen, indem ich Präsenz zeige, frühzeitig Probleme erkenne und gemeinsam mit den Menschen vor Ort Lösungen finde. Der direkte Kontakt zu Anwohnern, Gewerbetreibenden und lokalen Einrichtungen ist mir dabei sehr wichtig. Langfristig möchte ich meinen Bezirk gut kennenlernen, Vertrauen aufbauen und als verlässlicher Ansprechpartner wahrgenommen werden." 1987 begann Stefan Hippe, nach dem Schulabschluss, seine Polizei Ausbildung in Schloß Holte-Stukenbrock. Nach Stippvisiten in der Hundertschaft in Brühl und Wuppertal, versah er - seit 1992 - 33 Jahre Dienst in der Polizeiwache Ost und ist nun als Bezirksdienstbeamter in Sieker unterwegs.

Der 55-Jährige lebt mit der Familie im Kreis Herford. Seine Hobbys sind Radfahren, Motorradfahren, Joggen und nach aktiver "Fußball-Karriere" nun nur noch passiv Fußball schauen.

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