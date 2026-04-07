Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Brand in Waldstück

Hopsten (ots)

In einem Waldstück zwischen Hopsten und Halverde hat es am Freitag (03.04.) gegen 20.30 Uhr auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern gebrannt.

In dem Waldstück, das in Höhe der Grenze Halverder Straße/Westerbauer liegt, brannten Paletten, auf denen nach ersten Ermittlungen Bienenstöcke standen, die augenscheinlich leer standen. Eine Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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