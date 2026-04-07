Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Zwei Brände

Lotte (ots)

In Lotte hat es in der Nacht von Freitag (03.04.) auf Samstag (04.04.) zwei Brände gegeben.

Den ersten Brand meldeten Zeugen am Freitag gegen 23.15 Uhr. Auf einem Parkplatz an der Wersener Straße, Einmündung Schwarzwasserweg, brannte ein Mülleimer.

Kurz darauf wurde die Polizei über den Brand eines Altkleidercontainers an der Westerkappelner Straße, Ecke Sperberweg, gerufen. Hier meldete ein Zeuge am Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr den Brand.

In beiden Fällen konnte die Feuerwehr die Brände löschen. Die Ursachen sind in beiden Fällen noch unbekannt. Ebenso die Schadenshöhen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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