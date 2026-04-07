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Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Steinfurt, Automatenaufbrüche

Nordwalde, Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben zwei Lebensmittelautomaten, die sich jeweils vor einer Fleischerei befinden, am Osterwochenende aufgebrochen.

In Nordwalde haben sich am Sonntag (05.04.) Unbekannte in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr an dem Automaten zu schaffen gemacht. Dieser steht an der Bahnhofstraße. Die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten eine mittlere dreistellige Bargeldsumme.

In Steinfurt haben Unbekannte zwischen Sonntag (05.04.), 23.30 Uhr und Montag (06.04.). 08.30 Uhr einen Automaten an der Straße Baumgarten aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam das Schloss des Automaten. Daraus entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen ebenfalls Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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