PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Haus im Palmbuschweg nach Wohnungsbrand unbewohnbar - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45326 E-Altenessen-Süd: Donnerstagabend (26. März) brannte eine Erdgeschosswohnung im Palmbuschweg in Altenessen-Süd. Das Mehrfamilienhaus gilt derzeit als unbewohnbar. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 21:20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei und Feuerwehr den Wohnungsbrand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte brachten den Brand in der Wohnung des 45-jährigen Deutschen unter Kontrolle und die Hausbewohner in Sicherheit. Insgesamt wurden 13 Personen verletzt, zwei kamen in Krankenhäuser, darunter ein ein-jähriges Kind.

Nachdem der Brandort heute Vormittag durch die Feuerwehr freigegeben wurde, konnte dieser begutachtet werden. Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen nun wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 11:19

    POL-E: Essen: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - Fahndungsrücknahme

    Essen (ots) - 45144 E-Frohnhausen: Wie Mittwoch (25. März) berichtet, suchte die Polizei nach einer 15-jährigen Essenerin, die seit Dienstagabend (24. März) nicht mehr nach Hause gekommen war. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6243288 Die 15-Jährige konnte wohlbehalten am Essener Hauptbahnhof angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 13:43

    POL-E: Essen: 15-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise

    Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Die Polizei Essen sucht nach einer 15-jährigen Essenerin, die seit Dienstagabend (24. März) nicht mehr nach Hause gekommen ist. Zuletzt gesehen wurde die 15-Jährige am Dienstagabend gegen 20 Uhr vor einem "Penny" an der Frohnhauser Straße. Dort wartete sie auf ihren 13-jährigen Bruder, welcher in dem Discounter einkaufen war. Als der Junge aus dem Laden kam, war seine Schwester ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 14:50

    POL-E: Essen: Frau stiehlt Geld aus Wohnung - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Eine Unbekannte hat am 9. Februar mehrere Tausend Euro Bargeld aus einer Wohnung an der Windmühlenstraße gestohlen. Dabei wurde sie gefilmt. Die Polizei bittet um Hinweise. Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen Einbrecherin und Diebin. Die Frau wurde dabei gefilmt, wie sie zwischen11:10 Uhr und 11:20 Uhr in eine Wohnung in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren