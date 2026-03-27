Polizei Essen

POL-E: Essen: Haus im Palmbuschweg nach Wohnungsbrand unbewohnbar - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45326 E-Altenessen-Süd: Donnerstagabend (26. März) brannte eine Erdgeschosswohnung im Palmbuschweg in Altenessen-Süd. Das Mehrfamilienhaus gilt derzeit als unbewohnbar. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 21:20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei und Feuerwehr den Wohnungsbrand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte brachten den Brand in der Wohnung des 45-jährigen Deutschen unter Kontrolle und die Hausbewohner in Sicherheit. Insgesamt wurden 13 Personen verletzt, zwei kamen in Krankenhäuser, darunter ein ein-jähriges Kind.

Nachdem der Brandort heute Vormittag durch die Feuerwehr freigegeben wurde, konnte dieser begutachtet werden. Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen nun wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell