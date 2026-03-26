Polizei Essen

POL-E: Essen: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

45144 E-Frohnhausen: Wie Mittwoch (25. März) berichtet, suchte die Polizei nach einer 15-jährigen Essenerin, die seit Dienstagabend (24. März) nicht mehr nach Hause gekommen war. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6243288

Die 15-Jährige konnte wohlbehalten am Essener Hauptbahnhof angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, die Fahndungsfotos nicht weiter zu verwenden. /aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell