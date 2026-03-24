Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter setzt Wohnungstür in Brand - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel:

Am späten Sonntagabend (22. März) hat ein bislang Unbekannter eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Helbingstraße in Höhe der A40 in Brand gesetzt. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und suchen nach Zeugen.

Gegen 22:15 Uhr setzte der Täter die Tür einer Hochpaterre-Wohnung in der Helbingstraße in Brand. Die Bewohner bemerkten das Feuer rechtzeitig und konnten die Wohnung über ein Fenster verlassen.

Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen wurde auf den Brand aufmerksam. Die Besatzung griff sofort ein, leistete Erste Hilfe und löschte das Feuer an der Wohnungstür.

Zwei Zeugen teilten den Rettungskräften mit, dass sie einen flüchtenden, maskierten Mann beobachtet haben. Nach ihren Angaben entfernte sich dieser mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Zeugen verließen den Einsatzort, bevor ihre Personalien durch die Polizei aufgenommen werden konnten.

Alle Bewohner blieben unverletzt.

Die Brandermittler sicherten vor Ort Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Essen ermittelt wegen schweren Brandes und sucht Zeugen, insbesondere die beiden bislang unbekannten Personen, die den Mann beobachtet haben und wichtige Hinweise geben könnten. Wer im Bereich der Helbingstraße in Höhe der A40 verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

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