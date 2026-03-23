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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: zwei unterschiedliche Kennzeichen am Fahrzeug, aber keines davon gehört dazu

A38 Höhe Heringen (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag kontrollierten Kräfte der Autobahnpolizeistation Nord einen Pkw Daewoo auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen, zwischen den Anschlussstellen Berga und Heringen.

Der PKW geriet aufgrund zwei unterschiedlicher Kennzeichen ins Visier der Beamten. Das vordere und hintere Kennzeichen am Fahrzeug waren nicht identisch.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass keines der Kennzeichen an den Daewoo gehörte.

Das vorn angebrachte Kennzeichen war auf einen Pkw Isuzu zugelassen, das andere nicht vergeben.

Des Weiteren bestand der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Außerdem wurde eine Blutentnahme bei dem 26-jährigen Fahrer durchgeführt.

Ob der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und woher die Kennzeichen stammen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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