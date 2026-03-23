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Polizei Essen

POL-E: Essen: SUV touchiert 39-jährige Frau und flüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am Freitagmittag (20. März) kollidierte ein dunkler SUV mit einer 39-jährigen Frau auf der Vereinstraße. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:30 Uhr parkte die 39-jährige Essenerin ihren VW Golf auf der Vereinstraße in Höhe der Kreuzung III. Hagen/Vereinstraße am Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen. Nachdem sie ihr Fahrzeug verlassen hat, näherte sich von hinten ein dunkler SUV und touchierte sie mit dem rechten Außenspiegel am Arm. Anschließend fuhr der Autofahrer in Richtung Lindenallee davon.

Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Eine rettungsdienstliche Behandlung vor Ort lehnte sie ab und begab sich später selbstständig in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen SUV machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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