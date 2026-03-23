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Polizei Essen

POL-E: Essen: 43-jähriger Nezar A. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahn-dungsrücknahme

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Seit dem 19. März wurde der 43-jährige Nezar A. vermisst.

Die Ursprungsmeldung vom 20. März finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/43-jaehriger-nezar-a-aus-essen-vermisst-polizei-bittet-um-mithilfe

Der 43-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei Essen bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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