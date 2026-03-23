POL-E: Essen: 43-jähriger Nezar A. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahn-dungsrücknahme

Essen (ots) - 45359 E.-Frintrop: Seit gestern (19. März) wird der 43-jährige Nezar A. vermisst. Der Essener ist nicht orientiert. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann. Gegen 8:30 Uhr verließ der Vermisste seine Wohnanschrift, um zu Fuß zu einem Lebensmitteldiscounter an der Frintroper Straße / Himmelpforten zu gehen. Daraufhin kehrte er nicht mehr ...

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