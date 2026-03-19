Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Essen im Backofen vergessen

Am Mittwoch, 18. März 2026 gegen 15:19 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Lüscher Straße zu einem Brand in einem Backofen. Bewohner hatten Essen im Backofen vergessen, durch den entstehenden Qualm wurden Spaziergänger auf den Vorfall aufmerksam. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war vor Ort, augenscheinlich entstand kaum Schaden.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Sonntag, 15. März 2026 gegen 08:51 Uhr meldeten Mitarbeitende einer Firma in der Osloer Straße, dass eine Staubsaugeranlage mit Farbe besprüht worden sei. Es entstand ein Schaden von ca. 250,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Lebensmitteltransporter kontrolliert

Am Mittwoch, 18. März 2026, 10:40 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Bakum einen Lebensmitteltransporter auf der Vechtaer Straße, Ortsteil Daren. Den Beamten war das Transportfahrzeug bereits bei der Annäherung zur Kontrollstelle aufgefallen, da Lebensmittel offensichtlich im Führerhaus des Kleintransporters befördert wurden, diese konnte man bereits durch die Frontscheibe sehen. Bei einer genauen Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass das Fahrzeug eines Vechtaers Transportunternehmen "bis unter das Dach voll" beladen worden, so dass die vollständige Ware, die mitgenommen werden sollte, nicht mehr auf die Ladefläche passte. Dabei handelte es sich zum Teil aber um verderbliche Ware, die gekühlt werden muss, zum Zeitpunkt der Kontrolle herrschte strahlender Sonnenschein, Ware drohte zu verderben. Das Fahrzeug wurde daraufhin zur zuständigen Kontrollbehörde nach Vechta begleitet. Dort wurden weitere Verstöße festgestellt. Gegen den 27-jährigen Fahrer aus Lohne und gegen die verantwortliche Firma wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde in Vechta untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. März 2026 in der Zeit zwischen 07:40 Uhr bis 08:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Volvo V70 in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Arztes in der Oyther Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 3.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

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