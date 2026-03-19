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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 18. März 2026 gegen 08:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Friesoythe einen 35-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn, welcher mit seinem Pkw die Wittensander Straße befuhr. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 19.03.2026 – 12:35

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - vers. Kupferdiebstahl Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag, 17. März 2026 in der Zeit zwischen 06:30 Uhr bis 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Historische Scheune in der Ahauser Straße und versuchten die Kupferfallrohre zu entwenden. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen. Cloppenburg - Dieseldiebstahl ...

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  • 18.03.2026 – 10:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

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