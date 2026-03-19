Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
Am Mittwoch, 18. März 2026 gegen 08:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Friesoythe einen 35-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn, welcher mit seinem Pkw die Wittensander Straße befuhr. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
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