Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - vers. Kupferdiebstahl Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag, 17. März 2026 in der Zeit zwischen 06:30 Uhr bis 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Historische Scheune in der Ahauser Straße und versuchten die Kupferfallrohre zu entwenden. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen. Cloppenburg - Dieseldiebstahl ...

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