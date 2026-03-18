Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 16. März 2026 17:00 Uhr bis Dienstag, 17. März 2026 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an zwei auf einem Betriebshof in der Straße Samskamp abgestellte Zugmaschinen und entwendeten rund 100 Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelecfahrer

Am Dienstag, 17. März 2026 gegen 07:55 Uhr parkte eine 49-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw in einer Parkbucht, entgegengesetzt der Fahrtrichtung entlang der Osnabrücker Straße. Ein 66-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit seinem Pedelec den Fußgängerweg entlang der Osnabrücker Straße. Beim Öffnen der Fahrzeugtür kollidierte der 66-Jährige mit der Tür und stürzte. Hierdurch verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

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