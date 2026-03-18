PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 16. März 2026 17:00 Uhr bis Dienstag, 17. März 2026 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an zwei auf einem Betriebshof in der Straße Samskamp abgestellte Zugmaschinen und entwendeten rund 100 Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelecfahrer

Am Dienstag, 17. März 2026 gegen 07:55 Uhr parkte eine 49-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw in einer Parkbucht, entgegengesetzt der Fahrtrichtung entlang der Osnabrücker Straße. Ein 66-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit seinem Pedelec den Fußgängerweg entlang der Osnabrücker Straße. Beim Öffnen der Fahrzeugtür kollidierte der 66-Jährige mit der Tür und stürzte. Hierdurch verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 10:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 10:55

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Dienstag, 17. März 2026 gegen 13:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, wie ein an der Ampelanlage wartender Fahrzeugführer soeben eine weißliche Substanz konsumierte. Er meldete die Beobachtung, Einsatzkräfte der Polizei konnten das Fahrzeug wenig später auf der B 72 kontrollieren. Es wurde ein Drogenvortest ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 10:00

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - +++ Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 (PKS) der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta +++ Das Oldenburger Münsterland ist und bleibt sicher - Gesamtkriminalität weiter gesunken und die Aufklärungsquote erneut gestiegen Der Ltd. Polizeidirektor Hendrik Vieth (Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta) hierzu: "Ich freue mich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren