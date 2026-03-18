Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 17. März 2026 gegen 13:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, wie ein an der Ampelanlage wartender Fahrzeugführer soeben eine weißliche Substanz konsumierte. Er meldete die Beobachtung, Einsatzkräfte der Polizei konnten das Fahrzeug wenig später auf der B 72 kontrollieren. Es wurde ein Drogenvortest durchgeführt, dieser ergab eine Beeinflussung hinsichtlich Kokains und Amphetamin. Bei dem 58-jährigen Mann aus Minden wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 16. März 2026 22:30 Uhr bis Dienstag, 17. März 2026 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Tiguan in schwarz, mit OS-Ortskennung, welcher an der Lange Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, 17. März 2026 gegen 17:50 Uhr befuhren ein 44-jähriger Mann aus Garrel, eine 35-jährige Frau aus Molbergen und eine 70-jährige Frau aus Molbergen in genannter Reihenfolge mit ihrem Pkw die Cloppenburger Straße in Richtung Molbergen. Der 44-Jährige beabsichtigte nach links in die Hohe Feldstraße abzubiegen. Die 35-Jähirge bremste dementsprechend verkehrsbedingt, die 70-Jährige übersah den Bremsvorgang und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw der 35-Jährigen auf. Der Pkw der 35-Jährigen wurde auf den Pkw des 44-Jährigen geschoben. Durch den Aufprall wurden die 70-Jährige und ein 3-jähriges Kind in ihrem Pkw leicht verletzt. Auch die 35-Jährige und ihre 4- und 8-jährigen Mitfahrer, sowie der 34-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 44-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000,00 Euro.

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