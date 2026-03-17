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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.03.2026 – 13:49

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Diebstahl einer Handtasche Am Freitag, 13. März 2026 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Wohnung in der Hauptstraße, OT Scharrel, und entwendeten persönliche Gegenstände. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/92377-0) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

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  • 17.03.2026 – 13:49

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Kupferkabel entwendet In der Zeit von Freitag, 13. März 2026 14:00 Uhr bis Montag, 16. März 2026 08:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Bürgerparkstraße, verschafften sich Zugang zum Gelände und entwendeten diverse Kupferkabel und beschädigten Travos. Es entstand ein Schaden im unteren 6-stelligen Bereich. In der Nacht vom 14. März 2026 auf ...

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  • 16.03.2026 – 12:23

    POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Prüfungskontrolle einer Sprachprüfung bei örtlichem Bildungsträger Am Samstag, 14. März 2026 unterstützten Ermittlerinnen und Ermittler sowie weitere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die Mitarbeitenden eines örtlichen Bildungsträgers im Rahmen der Identitäts- und Zugangskontrolle zu Sprachprüfungen. Mit oder ohne vorherige Teilnahme an einem ...

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