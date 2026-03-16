Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Prüfungskontrolle einer Sprachprüfung bei örtlichem Bildungsträger

Am Samstag, 14. März 2026 unterstützten Ermittlerinnen und Ermittler sowie weitere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die Mitarbeitenden eines örtlichen Bildungsträgers im Rahmen der Identitäts- und Zugangskontrolle zu Sprachprüfungen.

Mit oder ohne vorherige Teilnahme an einem mehrwöchigen Integrationskurs können die Prüflinge im Rahmen der skalierten Prüfung den Nachweis über ausreichende Sprachkenntnisse erbringen. Das Prüfungszertifikat ist unter anderem im Einbürgerungsverfahren vorzulegen.

In der jüngeren Vergangenheit ist es deutschlandweit zu strafbaren Handlungen durch sog. Stellvertreterprüfungen gekommen. Ein Vermittler organisiert "Stellvertreter" welche mit ver- oder gefälschten Ausweispapieren unter falscher Personalie an der Prüfung, zum Beispiel einer Sprachprüfung für ein Deutschzertifikat, teilnehmen. Das Phänomen des "Stellvertreterbetrugs" ist bereits aus anderen Prüfungsformen, wie der Theorieprüfung für den Führerschein, bekannt.

Zuletzt machte ein Ermittlungserfolg der bayrischen Polizei Schlagzeilen. Im Rahmen verdeckter operativer Maßnahmen konnte im Januar 2026 ein 22-jähriger noch während seiner Stellvertreterprüfung im Prüfungsraum festgenommen werden. Die bayrische Polizei berichtete: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/098052/index.html

Am Samstagvormittag wurde in den Räumlichkeiten des Bildungsträgers eine sog. offene Sprachprüfung abgelegt. Hier konnten sich Prüflinge aus ganz Deutschland anmelden und ohne Teilnahme an einem vorherigen Kurs die Prüfung ablegen. Hierbei unterstützten die Ermittlerinnen und Ermittler die Mitarbeitenden des Bildungsträger unter anderem bei der Überprüfung der Ausweisdokumente. Um diesem Phänomen gerecht zu werden, erfolgte bereits im Vorfeld eine fachliche Beschulung des Personals.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 38 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise konnten keine strafbaren Handlungen festgestellt werden.

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