PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Prüfungskontrolle einer Sprachprüfung bei örtlichem Bildungsträger

Am Samstag, 14. März 2026 unterstützten Ermittlerinnen und Ermittler sowie weitere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die Mitarbeitenden eines örtlichen Bildungsträgers im Rahmen der Identitäts- und Zugangskontrolle zu Sprachprüfungen.

Mit oder ohne vorherige Teilnahme an einem mehrwöchigen Integrationskurs können die Prüflinge im Rahmen der skalierten Prüfung den Nachweis über ausreichende Sprachkenntnisse erbringen. Das Prüfungszertifikat ist unter anderem im Einbürgerungsverfahren vorzulegen.

In der jüngeren Vergangenheit ist es deutschlandweit zu strafbaren Handlungen durch sog. Stellvertreterprüfungen gekommen. Ein Vermittler organisiert "Stellvertreter" welche mit ver- oder gefälschten Ausweispapieren unter falscher Personalie an der Prüfung, zum Beispiel einer Sprachprüfung für ein Deutschzertifikat, teilnehmen. Das Phänomen des "Stellvertreterbetrugs" ist bereits aus anderen Prüfungsformen, wie der Theorieprüfung für den Führerschein, bekannt.

Zuletzt machte ein Ermittlungserfolg der bayrischen Polizei Schlagzeilen. Im Rahmen verdeckter operativer Maßnahmen konnte im Januar 2026 ein 22-jähriger noch während seiner Stellvertreterprüfung im Prüfungsraum festgenommen werden. Die bayrische Polizei berichtete: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/098052/index.html

Am Samstagvormittag wurde in den Räumlichkeiten des Bildungsträgers eine sog. offene Sprachprüfung abgelegt. Hier konnten sich Prüflinge aus ganz Deutschland anmelden und ohne Teilnahme an einem vorherigen Kurs die Prüfung ablegen. Hierbei unterstützten die Ermittlerinnen und Ermittler die Mitarbeitenden des Bildungsträger unter anderem bei der Überprüfung der Ausweisdokumente. Um diesem Phänomen gerecht zu werden, erfolgte bereits im Vorfeld eine fachliche Beschulung des Personals.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 38 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise konnten keine strafbaren Handlungen festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 12:21

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 15. März 2026 gegen 19:37 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw den Corveyweg, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde beschlagnahmt. ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 12:20

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Müll im Garten verbrannt Am Sonntag, 15. März 2026 gegen 12:11 Uhr verbrannte eine Anwohnerin im Garten ihres Wohnhauses in der Lange Straße diversen Müll. Der Brand griff auf angrenzende Mülltonnen über. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Friesoythe - Verdacht der ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 12:19

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Diebstahl einer Sattelzugmaschine In der Zeit zwischen Samstag, 14.März 2026 20:00 Uhr bis Sonntag, 15. März 2026 13:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Sattelzugmaschine, welche auf einem Firmengelände in der Wilhelm-Bunsen-Straße abgestellt worden war. Der Schaden dürfte im unteren 6-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren