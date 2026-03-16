Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Müll im Garten verbrannt

Am Sonntag, 15. März 2026 gegen 12:11 Uhr verbrannte eine Anwohnerin im Garten ihres Wohnhauses in der Lange Straße diversen Müll. Der Brand griff auf angrenzende Mülltonnen über. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Friesoythe - Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Am Sonntag, 15. März 2026 gegen 16:14 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw zunächst die Neuvreesner Straße. Der junge fiel durch seine aggressive Fahrweise auf. Zunächst sei er mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, anschließend sei er dem Zeugen dicht aufgefahren. In der Kreuzung Neuvreesner Straße/Friesoyther Straße sei es dann zu einer Gefährdung eines derzeit unbekannten Rollerfahrers gekommen. Der 25-Jährige setzte seine Fahrt auf der B 72, Fahrtrichtung Cloppenburg fort. Auch hier sei er durch dichtes Auffahren und überholen mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit auffällig geworden. Zudem sei er in Schlangenlinien gefahren und dabei mit seinem Pkw auch auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der 25-Jähirge war mit einem BMW, 5er Reihe in blau unterwegs gewesen. Zeugen, welche Angaben zur Fahrweise des 25-Jährigen machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere der derzeit unbekannte Rollerfahrer, welcher durch die Fahrweise des Friesoythers gefährdet wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) oder in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

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