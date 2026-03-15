Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den Zeitraum 14.03-15.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf Am Freitag, 13.03.2026, zwischen 17:25 Uhr und 17:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Moorstraße in der Innenstadt von Friesoythe. Dabei wurde ein geparkter Renault durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursachende entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000EUR zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

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