Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den 14.03.2026/ Barßel - Verfolgungsfahrt mit entwendetem Firmenfahrzeug/ Zeugenaufruf

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026 kam es gegen 16:10 Uhr an einer Tankstelle in der Ammerländer Straße in Barßel zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Flüchtige war dabei mit einem weißen Pritschenwagen der Marke Iveco gegen ein abgestelltes Fahrzeug gefahren. Während er sich vom Unfallort entfernte, verursachte der Fahrzeugführer mindestens zwei weitere Verkehrsunfälle in der Lange Straße und in der Pestalozzistraße in Barßel. Gegen 16:25 Uhr konnten Kräfte des Polizeikommissariats Friesoythe die Verfolgung des Fahrzeuges aufnehmen. Mittlerweile war bekannt, dass das Firmenfahrzeug am Morgen des 13.03.2026 in Leer entwendet worden war. Der Fahrzeugführer versuchte sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen und gefährdete mehrfach andere Verkehrsteilnehmende. Schließlich konnte der Fahrzeugführer, ein 25-jähriger aus dem Landkreis Leer, gegen 16:30 Uhr in Strücklingen widerstandslos festgenommen werden. Es besteht der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Die vorgelegte ausländische Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zeugen und/ oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe unter 04491/93390 zu melden.

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