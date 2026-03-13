Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt / Grundsätzliche Hinweise

Am Mittwoch, den 11.03.2026, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr, wurde einer 72-jährigen Frau aus dem Landkreis Vechta die Geldbörse aus einem mitgeführten Einkaufskorb in einem Verbrauchermarkt an der Rechterfelder Straße entwendet. Neben dem Verlust von Bargeld muss sie sich nun auch um den Ersatz von Bank- und Kundenkarten kümmern.

Dieser Sachverhalt steht mustergültig für eine Reihe von angezeigten Taschendiebstählen in den letzten Wochen und Monaten, bei denen vorwiegend Seniorinnen und Senioren als geeignetes Ziel durch den oder die Täter ausgesucht wurden. Es zeigt sich immer wieder, dass Geldbörsen und sonstige Wertgegenstände offen im Einkaufskorb oder -wagen mitgeführt werden. Es genügt eine kurze Unaufmerksamkeit oder gezielte Ablenkung durch den oder die Täter. Der Diebstahl einer Geldbörse wird häufig erst an der Kasse bemerkt.

Insofern weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nochmals eindringlich darauf hin, Geldbörsen oder sonstige Wertgegenstände verborgen in Handtaschen oder direkt am Körper zu tragen, um so eine schnelle Wegnahme zu erschweren. Sollten sie von fremden Personen innerhalb der Märkte in überraschende Gespräche verwickelt werden, seien sie vorsichtig und behalten sie ihr Umfeld im Blick.

Hinweise für den Fall eines Diebstahls:

- Erstatten Sie sehr zeitnah Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle - Häufig kommt es in diesem Zusammenhang zu schnellen Verwertungstaten durch das Abheben von Geld bei nahegelegenen Banken - Sperren Sie sehr zeitnah ihre Zahlungskarten unter dem Sperr-Notruf 116 116 - Notieren Sie niemals ihren Pin/ihre Geheimzahl auf der Bankkarte oder auf einem Zettel innerhalb der Geldbörse - An die junge Zielgruppe: Sensibilisieren Sie Eltern / Großeltern für diese Thematik

Weitere Informationen können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

Vechta - Drogen im Straßenverkehr

Am Donnerstag, den 12.03.2026, wurde gegen 14:35 Uhr wiederholt ein 43-jähriger PKW-Führer aus Visbek aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verlief ein Vortest positiv auf die Beeinflussung durch Amphetamin. Eine Berechtigung zum Führen eines Kraftfahrzeuges hatte seit 2025 schon nicht mehr. Insofern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 12.03.2026, in der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 09:30 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Transporter auf dem Parkplatz eines Hotels an der Lohner Straße. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 5000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 11.03.2026, befuhr eine 21-jährige PKW-Führerin aus Vechta die Füchteler Straße in Richtung Botenkamp. Gegen 19:15 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer - mutmaßlich in Verwendung eines Porsches - von einer Grundstückseinfahrt auf die Füchteler Straße und touchierte das Fahrzeug der Vechtaerin. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 12:03.2026, befuhr ein 49-jähriger PKW-Führer aus Lohne gegen 13:10 Uhr die Straße Am Grevingsberg und beabsichtigte nach links auf die Brägeler Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 16-jährigen Motorradfahrer aus Drebber, infolge dessen es zum Zusammenstoß kam. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt, der Schaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt.

Goldenstedt - Laubhaufen gerät in Brand

Am Donnerstag, den 12.03.2026, wurde der Leitstelle gegen 14:15 Uhr ein Brand eines Laubhaufens im Bereich eines Ackers bzw. Wirtschaftsweges an der Fredelaker Straße gemeldet. Vor Ort konnten zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goldenstedt ebenfalls Holzreste, Türzargen und Eisenstangen feststellen. Die Ursache für die Brandentstehung ist derzeit unklar. Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sie sich telefonisch mit der Polizei in Goldenstedt unter 04444/9672221 in Verbindung setzen.

