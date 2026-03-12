Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schwerpunktkontrolle

Am Mittwoch, 11. März 2026 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mobile Verkehrskontrollen durch. Im Fokus der Kontrolle standen Verkehrsteilnehmer mit E-Scooter, Pedelec, S-Pedelec und E-Bike. Besonderes Augenmerk lag auf den Bereichen Geschwindigkeit, Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr, Gegenseitige Rücksichtnahme, Vorfahrtsregelung/Rechtsfahrgebot und Versicherungsschutz.

Die Einsatzkräfte führten eine Vielzahl an Verkehrskontrollen durch. Insgesamt konnten hierbei 40 Verstöße feststellt werden. In 31 Fällen handelte es sich um E-Scooter, in 2 Fällen um E-Bikes. Zudem konnten bei 3 Fahrrädern, 3 Pkw und einem KKR Verstöße festgestellt werden.

Insgesamt wurden 20 Verkehrsordnungwidrigkeiten und 20 Straftaten aufgedeckt. 5 Verkehrsteilnehmer befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung, 3x wurde während der Fahrt ein elektronisches Gerät genutzt, 3x wurde unzulässigerweise der Gehweg benutzt. 3 Verkehrsteilnehmer hatten kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht, in 3 weiteren Fällen war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. 2 Verkehrsteilnehmer hatten während der Fahrt nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt, ein Verkehrsteilnehmer verstieß gegen die geltenden Regelungen zur Personenbeförderung.

Insgesamt konnten 15 Verstöße gegen das Pflichtversichungsgesetz festgestellt werden, da am genutzten E-Scooter kein gültiges Kennzeichen angebracht worden war. Ein 15-jähriger Cloppenburger wurde kontrolliert, da er mit einem E-Scooter die Fahrbahn entgegengesetzt der Fahrbahn befuhr. Es stellte heraus, dass der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h aufweist. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der 15-Jährige nicht vorlegen. Dementsprechend wurde gegen ihn und die Halterin des E-Scooters ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ein gleichgelagerter Sachverhalt wurde durch eine Streifenwagenbesatzung in Essen (Old.) aufgenommen. Ein 13-jähriges Kind befuhr mit einem E-Scooter die Schulstraße, obwohl der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 43 km/h aufwies. Auch in diesem Fall wurde gegen das 13-jährige Kind und den Halter des Fahrzeugs ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Im Rahmen der Schwerpunktkontrolle wurde auch ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen in der Friesoyther Straße kontrolliert. Er hatte zuvor Fahrtantritt Alkohol konsumiert. Ein Test ergab einen Wert von 3,08 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell