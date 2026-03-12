Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kupferfallrohre entwendet

In der Zeit zwischen Montag, 09. März 2026 11:30 Uhr bis Mittwoch, 11. März 2026 06:52 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter mehrere Kupferfallrohre eines Wohnhauses in der Bürgerparkstraße. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Werkzeug entwendet

In der Zeit zwischen Montag, 09. März 2026 11:30 Uhr bis Mittwoch, 11. März 2026 06:50 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf das Grundstück einer Lagerhalle in der Bürgerparkstraße. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Lagerraum und entwendeten mehrere Werkzeuge sowie Zaunpfosten. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Mittwoch, 11. März 2026 gegen 05:15 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw die B 72 in Richtung Schneiderkrug. Hierbei überholte er einen im zweispurigen Bereich einen weiteren Lkw. Im Überholvorgang kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei den entgegenkommenden Lkw eines 57-jährigen Mannes im Bereich des Außenspiegels. Hierdurch wurde der 57-Jährige leicht verletzt. An dem Lkw entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

