Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 09. März 2026 16:30 Uhr bis Dienstag, 10. März 2026 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Bagger, welcher auf einem Acker in der Krapendorfer Straße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Einbruch in Wertstoffhof

In der Zeit zwischen Samstag, 07. März 2026 15:00 Uhr und Dienstag, 10. März 2026 09:54 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Wertstoffhofes in der Straße Zu den Auen und verschafften sich gewaltsam Zugang zum dortigen Wärterhaus. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Löningen - Pkw aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag, 03. März 2026 15:00 Uhr bis Dienstag, 10. März 2026 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Fiat Punto, welcher an der Bunner Landstraße abgestellt worden war. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten unter anderem das Radio. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Löningen - Brand einer Waldfläche

Am Dienstag, 10. März 2026 gegen 13:02 Uhr meldeten Anwohner, dass eine Waldfläche in der Winkumer Straße in Brand geraten sei. Zuvor habe ein 72-jähriger Mann aus Löningen Grünabfälle entsorgt und entzündet. Das Feuer griff auf den Wald über. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Schneiderkrug - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 11. März 2026 gegen 00:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem Pkw die Hansestraße, obwohl er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. März 2026 gegen 07:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, einen Renault in grau, welcher vor einer Bäckerei in der Vlämische Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 05957/967790) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Dienstag, 10. März 2026 gegen 07:38 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw das Gelände einer Tankstelle in der Böener Straße. Beim Verlassen des Geländes touchierte einen 18-jährigen Fußgänger aus Löningen. Der 18-Jährige wurde leichtverletzt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Pkw unerlaubt. Bei dem Pkw handelte es sich um einen silbernen Pkw, Mercedes-Benz. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05957/967790) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. März 2026 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw, Ford Kuga in rot. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Eschstraße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell