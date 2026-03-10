PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl von Baustellengelände

In der Zeit zwischen Freitag, 06. März 2026 12:30 Uhr bis Montag, 09. März 2026 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Straße Repker Damm und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den dortigen (Büro-)Containern. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Elektrogeräte. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 7. März 2026 16:00 Uhr bis Montag, 09. März 2026 13:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Dwergter Sand. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Essen (Old.) - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 08. März 2026 in der Zeit zwischen 18:25 Uhr bis 18:35 Uhr wurde eine überdachte Sitzecke auf einer Wiese im Unlandweg beschädigt. Eine derzeit unbekannte Person zündete Äste an, durch das offene Feuer wurde auch die Sitzecke beschädigt. Anwohner konnten den Brand mit eigenen Mitteln ablöschen. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 06. März 2026 13:00 Uhr bis Montag, 09. März 2026 12:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug eine Straßenlaterne in der Robert-Bosch-Straße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden an der Laterne wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 09. März 2026 gegen 18:00 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Löningen mit einem Pkw die Bunner Landstraße in Richtung Löningen. Aus unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Ihr Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall wurden die 25-Jährige und ihr 23-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Löningen, leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

