Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Notlandung eines Kleinflugzeuges

Am Sonntag, den 08.03.2026, teilte der Pilot eines Kleinflugzeuges (Cessna) gegen 14:45 Uhr der Flugleitung des Dammer Flugplatzes mit, dass er technische Probleme mit dem Fahrwerk seines Flugzeuges habe und eine zeitnahe Notladung erforderlich sein werde. Der Pilot war zuvor gegen 12:38 Uhr beim Flugplatz in Damme mit der Zielrichtung Nordseeküste gestartet, ehe er sich auf Höhe des Zwischenahner Meeres zur Umkehr entschied. Die Rettungsleitstelle wurde über den Sachverhalt informiert. Diese entsandte entsprechende Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Damme und des Rettungsdienstes zum Flugplatz nach Damme. Bis zur Bereitstellung der Rettungskräfte kreiste der Pilot über dem Flugplatzgelände. Gegen 15:40 Uhr setzte die Maschine zur Landung auf dem Wiesenbereich neben der Start- und Landebahn an. Das Fahrwerk konnte in Teilen ausgefahren werden, ein Einrasten war jedoch nicht möglich. Insofern brach das hintere Fahrwerk beim Aufsetzen des Flugzeuges ab. Die Landung konnte unter diesen Umständen trotzdem kontrolliert durchgeführt werden, der Pilot blieb unverletzt. Für die Dauer des Einsatzes wurde das Flugplatzgelände durch die Polizei abgesperrt. Die für diese Fälle zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde in Kenntnis gesetzt.

Lohne - Sattelauflieger entwendet

In der Zeit von Samstag, den 07.03.2026 (21:00 Uhr) bis Sonntag, den 08.03.2026 (08:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen weißen Sattelauflieger (Anhänger) der Marke Schmitz-Cargobull von einem Parkstreifen an der Straße Brockdorfer Esch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 07.03.2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17.30 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Audi A 5 Sportsback an der Großen Straße in Vechta. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Mauer beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 06.03.2026 (19:00 Uhr) bis Samstag, den 07.03.2026 (09:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Steinmauer in der Schuberstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Holdorf - Aufmerksamer Zeuge verhindert Brand

Am Sonntag, den 08.03.2026, bemerkte ein 63-jähriger Passant gegen 18:50 Uhr, wie ein 13-jähriger Junge aus dem Landkreis Vechta eine kleine Papierschachtel mittels Feuerzeugs entzündete und unter eine Holzhütte am Pfarrheim in der Straße Ostring schob. Das Kind verließ die Örtlichkeit im Anschluss. Der Zeuge zog die glimmende Papierschachtel hervor und trat diese aus. In der Folge informierte er die Polizei, die den Jungen im Rahmen der Fahndung stellen konnte. An der Hütte entstand geringer Sachschaden. Er wurde seinen Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Steinfeld - Fenster des Hallenbades beschädigt

Am Sonntag, den 08.03.2026, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter mit Steinen ein Fenster des Hallenbades in der Straße Am Mühlenbach. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Vechta / Steinfeld - 13-jähriger Rollerfahrer entzieht sich der Kontrolle / Zwei 16-Jährige zu schnell unterwegs

Am Sonntag, den 08.03.2026, befuhr ein 13-Jähriger aus dem Landkreis Vechta gegen 16:00 Uhr mit einem selbstgebauten Roller und überhöhter Geschwindigkeit die Lohner Straße. Zudem war an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht. Dies nahm eine Streifenwagenbesatzung zum Anlass, den jungen Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser entzog sich jedoch für einen kurzen Moment der Kontrolle, konnte schlussendlich aber zum Anhalten bewegt werden. Es stellte sich heraus, dass weder eine entsprechende Fahrerlaubnis zum Führen eines Kleinkraftrades vorliegt, noch das Fahrzeug über einen Versicherungsschutz verfügt. Der Roller wurde in der Folge sichergestellt und der Junge seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Ebenfalls am Sonntag, den 08.03.2026, fielen zwei zu schnelle Rollerfahrer (ca. 55 km/h) gegen 17:30 Uhr auf der Dammer Straße in Steinfeld auf. Im Rahmen der Kontrolle konnten die jeweils 16-jährigen Fahrzeugführer aus Steinfeld lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Auch hier wurden die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt und jeweils ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Goldenstedt - Drogen im Straßenverkehr

Am Sonntag, den 08.03.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Diepholz gegen 21:30 Uhr die Huntestraße in Goldenstedt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen haben könnte. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell