POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Löningen - Brand in einem Seniorenheim

Am Montag, den 09.03.2026, löste gegen 03:00 Uhr die Brandmeldeanlage eines Seniorenheims in der St.-Annen-Straße in Löningen aus. Erst eintreffende Feuerkräfte konnten in der Folge einen in Brand geratenen Elektro-Krankenfahrstuhl im Erdgeschoss des Gebäudes feststellen. Aufgrund des Brandgeschehens war insbesondere das Erdgeschoss durch Rauchgase betroffen, sodass umgehend eine Evakuierung des Gebäudekomplexes und der 70 Bewohnerinnen und Bewohner eingeleitet wurde. Infolge dessen wurde das Einsatzstichwort für die Feuerwehr- und Rettungskräfte erhöht, sodass im Ergebnis und bis zum Abschluss der Maßnahmen ca. 150 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren und etliche Helferinnen und Helfer von insgesamt 13 DRK-Standorten vor Ort eingesetzt waren. Der brandbetroffene Elektro-Krankenfahrstuhl wurde durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht und gelöscht. Nach aktuellem Stand wurden 14 Bewohnerinnen und Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die Polizei sperrte für die Dauer der Einsatzmaßnahmen die Straßen in unmittelbarer Umgebung des Seniorenheims. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch in der Nacht aufgenommen und dauern an. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 750.000, - EUR geschätzt.

