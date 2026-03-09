PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand in einem Seniorenheim

Am Montag, den 09.03.2026, löste gegen 03:00 Uhr die Brandmeldeanlage eines Seniorenheims in der St.-Annen-Straße in Löningen aus. Erst eintreffende Feuerkräfte konnten in der Folge einen in Brand geratenen Elektro-Krankenfahrstuhl im Erdgeschoss des Gebäudes feststellen. Aufgrund des Brandgeschehens war insbesondere das Erdgeschoss durch Rauchgase betroffen, sodass umgehend eine Evakuierung des Gebäudekomplexes und der 70 Bewohnerinnen und Bewohner eingeleitet wurde. Infolge dessen wurde das Einsatzstichwort für die Feuerwehr- und Rettungskräfte erhöht, sodass im Ergebnis und bis zum Abschluss der Maßnahmen ca. 150 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren und etliche Helferinnen und Helfer von insgesamt 13 DRK-Standorten vor Ort eingesetzt waren. Der brandbetroffene Elektro-Krankenfahrstuhl wurde durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht und gelöscht. Nach aktuellem Stand wurden 14 Bewohnerinnen und Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die Polizei sperrte für die Dauer der Einsatzmaßnahmen die Straßen in unmittelbarer Umgebung des Seniorenheims. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch in der Nacht aufgenommen und dauern an. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 750.000, - EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:13

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich des Landkreises Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 07.03.2026, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg die Straße "Hinter dem Esch" in Holdorf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle räumt der Fahrzeugführer den Konsum von Cannabis ein. Ein durchgeführter Drogenvortest verläuft entsprechend positiv. Eine Blutprobenentnahme wird im Krankenhaus Damme ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 06:30

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 07./08.03.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen aktuell keine Meldungen vor Rückfragen bitte an: PK Friesoythe Telefon: 04491/9339-0 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren