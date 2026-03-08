PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 08.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Tageswohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Samstag, den 07.03.2026, 11:00 Uhr, bis Sonntag, den 07.03.2026, 21:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Cappeln. Das Wohnhaus wurde durchsucht, ob Diebesgut erlangt wurde ist noch unbekannt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 07.03.2026, um 13:00 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall in Löningen. Ein 60-jähriger LKW-Fahrer kommt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Herzlaker Straße ab und kommt auf der angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand. Die Sattelzugmaschine ist nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von circa 16.000,00 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.A. Schmidt, POKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:13

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich des Landkreises Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 07.03.2026, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg die Straße "Hinter dem Esch" in Holdorf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle räumt der Fahrzeugführer den Konsum von Cannabis ein. Ein durchgeführter Drogenvortest verläuft entsprechend positiv. Eine Blutprobenentnahme wird im Krankenhaus Damme ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 06:30

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 07./08.03.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen aktuell keine Meldungen vor Rückfragen bitte an: PK Friesoythe Telefon: 04491/9339-0 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 17:14

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, den 07.03.2026, um 14:25 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Drebber mit einem Pkw die Bundesstraße 69 in 49377 Vechta, von Diepholz kommend in Richtung Schneiderkrug. Kurz vor der Abfahrt zur Lohner Straße geriet der Pkw aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt ins Schlingern, überschlug sich und kam nach links von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren