Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 08.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Tageswohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Samstag, den 07.03.2026, 11:00 Uhr, bis Sonntag, den 07.03.2026, 21:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Cappeln. Das Wohnhaus wurde durchsucht, ob Diebesgut erlangt wurde ist noch unbekannt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 07.03.2026, um 13:00 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall in Löningen. Ein 60-jähriger LKW-Fahrer kommt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Herzlaker Straße ab und kommt auf der angrenzenden Ackerfläche zum Stillstand. Die Sattelzugmaschine ist nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von circa 16.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell