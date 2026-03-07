PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag, den 07.03.2026, um 14:25 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Drebber mit einem Pkw die Bundesstraße 69 in 49377 Vechta, von Diepholz kommend in Richtung Schneiderkrug. Kurz vor der Abfahrt zur Lohner Straße geriet der Pkw aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt ins Schlingern, überschlug sich und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung des Pkw wurde die B69 in dem Bereich zeitweilig vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

